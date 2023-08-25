Лукашенко заявил, что знал о готовящемся покушении на Пригожина

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Евгений Пригожин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знал о готовящемся покушении на связанного с группой «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, которые цитирует EADaily, он получил информацию о возможном нападении во время визита в ОАЭ от источников, после чего передал сведения в Кремль и лично президенту России Владимиру Путину.

Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и [директору ФСБ Александру] Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина, — сказал Лукашенко.

По его словам, позднее он связался с Пригожиным и рассказал ему о готовящемся покушении. Тот ответил, что получил информацию от Путина лично, утверждает белорусский лидер. РБК отмечает, что последний раз пресс-служба Лукашенко сообщала о его поездке в Эмираты в январе 2023 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин не может стоять за покушением на Пригожина, поскольку он — «расчетливый человек», а крушение самолета Embraer является «слишком грубой, непрофессиональной работой». Виновника возможного покушения он назвать не смог.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. По данным Росавиации, бизнесмен находился на борту воздушного судна, однако к настоящему моменту его гибель официально не подтверждена. Это обусловлено тем, что тела погибших обгорели в результате падения самолета. Их личности устанавливают судмедэксперты.

Владимир Путин принес соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе и отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, у которого в жизни были серьезные ошибки.