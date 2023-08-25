Лукашенко объяснил, почему Путин не может стоять за покушением на Пригожина Лукашенко: Путин не мог стоять за покушением на Пригожина, слишком грубая работа

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин не может стоять за покушением на связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, которые цитирует БелТА, Путин является расчетливым человеком, а крушение самолета Embraer является «слишком грубой, непрофессиональной работой». Виновника возможного покушения он назвать не смог.

Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло, — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что не брал ответственность за безопасность Пригожина и тот его об этом не просил. По словам президента Белоруссии, ядро группы «Вагнер» продолжит оставаться на территории республики.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. По данным Росавиации, он находился на борту воздушного судна, однако к настоящему моменту его гибель официально не подтверждена. Это обусловлено тем, что тела погибших обгорели в результате падения самолета. В настоящее время их личности устанавливают судмедэксперты. Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе и отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, у которого в жизни были серьезные ошибки.

Ранее Telegram-канал «Белорусский силовик» опроверг слухи об уходе подразделений ЧВК «Вагнер» из республики. По информации канала, изменения, которые происходят в лагере ЧВК, связаны с обеспечением безопасности.