Посторонние на борту: кто попал в самолет Пригожина перед крушением

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

В Сети появилась информация, что за несколько часов до полета потерпевшего крушение в Тверской области самолета Embraer Legacy, где находился бизнесмен Евгений Пригожин, на борт проникли посторонние люди. Кто это был и почему их пустили?

Кто проник на борт перед крушением самолета Пригожина

Издание «МК» со ссылкой на собственные источники пишет, что владелец воздушного судна задумывался о его продаже. Утром 23 августа два человека, представившиеся покупателями, приехали в аэропорт Шереметьево, где находится бизнес-джет, и в сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова в течение часа осматривали самолет. До этого бизнес-джет около месяца стоял на ремонте по причине технической неисправности.

Кроме того, сообщается, что самолет Пригожина должен был отправиться в назначенный рейс почти на сутки раньше. Как сообщает МК со ссылкой на собственные источники, полет должен был состояться 22 августа в 21:00. По их сведениям, борт был готов к взлету еще в воскресенье, 20 августа, но по неизвестной причине он был перенесен на несколько дней.

Более того, ожидалось, что в полет должны были отправиться только три пассажира, но позже их число выросло до семи.

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина 23 августа

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy 600, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение недалеко от села Куженкино в Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту десять человек погибли. По данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Пригожина пропал с радаров в 18:20.

В списке пассажиров, который опубликовала Росавиация, значился Евгений Пригожин. К настоящему моменту официальной информации о судьбе бизнесмена нет.

Кто был в самолете вместе с Пригожиным

Вместе с Пригожиным на борту Embraer Legacy находился и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В списке пассажиров числились замглавы ЧВК Валерий Чекалов, Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Командиром судна был Алексей Левшин, который периодически занимался перелетами Пригожина вместе с командой, куда также входила бортпроводник Кристина Распопова и второй пилот Рустам Каримов.

Все десять тел, обнаруженные на месте падения самолета, были отправлены на судмедэкспертизу.

Версии крушения самолета Пригожина

Telegram-канал Mash сообщил, что одной из версий крушения бизнес-джета является теракт на борту. В настоящее время спецслужбы проверяют данную информацию. Местные жители сообщили, что перед авиакатастрофой слышали два сильных хлопка, после чего у самолета отвалилось крыло и стабилизатор, передает канал.

Telegram-канал SHOT написал, что взрывное устройство в самолете Пригожина было заложено в отсек шасси — это одна из версий следствия. Канал отмечает, что, по предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП.

В Следственном комитете сообщили, что по факту крушения бизнес-джета Пригожина возбуждено дело о нарушении правил полета.

Что сказал Путин после авиакатастрофы в Тверской области

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью. Он подчеркнул, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин был талантливым человеком сложной судьбы, у которого в жизни были серьезные ошибки. По словам Путина, Пригожин накануне вернулся из Африки, где провел встречи с рядом официальных лиц.

Глава государства отметил, что Следственный комитет начал предварительное расследование происшествие, которое, как он заявил, будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Путин добавил, что «вагнеровцы» внесли «существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине».

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