«Завалите и живите спокойно»: самые яркие цитаты Пригожина о своей смерти

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин числится в списке погибших пассажиров самолета Embraer Legacy 600, который разбился 23 августа в Тверской области. Что ранее говорил предприниматель о своей возможной смерти?

Что Пригожин говорил о своей смерти

Евгений Пригожин в мае 2023 года на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что относится философски к жизни и не строит планов на будущее. Бизнесмен предупреждал родных, что не может гарантировать свою безопасность.

«Я за последние десять лет приблизительно раз 100 проходил момент, когда меня должны были убить, но этого не случилось. Я отношусь очень философски к дальнейшей своей жизни. У меня через несколько дней будет день рождения, и мне задают вопрос мои родственники: будет день рождения или нет? Я отвечаю: хрен знает. С утра скажу, будет или нет: если буду жив-здоров, значит, будет день рождения, если не будет, значит, не будет. Самое главное — это не то, когда ты погибнешь, а как ты погибнешь», — говорил Пригожин.

За два месяца до авиакатастрофы бизнесмен также рассуждал о том, что его ждет после смерти.

«Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — заявил он.

За кадром этого ролика слышен и голос командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который также числился в списке погибших в результате крушения самолета.

«Смерть — это не конец. Это лишь начало чего-то другого», — продолжил он слова Пригожина.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

Что Пригожин говорил о возможном покушении на себя

Евгений Пригожин неоднократно выражал готовность к возможной смерти. В разговоре с военным корреспондентом Семеном Пеговым он отметил, что чувствует усталость от постоянной борьбы.

«Елки-палки, ребят, ну возьмите уже, завалите меня, да и все. И живите дальше мирно и спокойно. Потом уже в учебниках истории скажут о том, что могло бы быть все лучше», — отметил бизнесмен.

Пригожин назвал три варианта, которыми его проще всего ликвидировать.

«У меня на окне в моем кабинете висит мишень и написано — 326 метров до ближайшего здания по реке Нева. И снизу приписка — не забудьте поправку на воду. Все что нужно сделать, это перейти реку Нева, залезть на здание с ПТУР либо с РПГ», — сказал предприниматель.

По его словам, он регулярно находился в своем кабинете на улице лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.

«Я там все время сижу, все время голова там торчит. Все необходимые расчеты уже сделаны, исчерпывающие данные предоставлены. Так что, милости просим», — заявил бизнесмен.

Евгений Пригожин уверял, что не боится смерти и готов пойти на все, «чтобы Россия хотя бы выглядела великой».

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Что известно о катастрофе с самолетом Пригожина

Под селом Куженкино вечером 23 августа разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью. На месте падения борта были обнаружены десять тел.

Как сообщили в Росавиации, на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин, его заместитель Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три сотрудника личной охраны бизнесмена: Александр Тотмин, Сергей Пропустин и Евгений Макарян. В числе погибших также значатся командир судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют три версии происшествия — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Расследовать уголовное дело о крушении самолета будет следователь Главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибул.

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