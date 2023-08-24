Уткин, Чекалов, Тотмин и стюардесса: кто погиб вместе с Пригожиным

Фото: Public domain/Wikimedia Commons

Дмитрий Уткин

В Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого находился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, сообщила Росавиация. Кто еще погиб в автокатастрофе?

Кто погиб при крушении бизнес-джета Пригожина

На борту бизнес-джета помимо Евгения Пригожина находился его заместитель Валерий Чекалов и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Последний ранее служил офицером спецназа ГРУ, где имел звание подполковника.

Телеканал «Царьград» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что тела Пригожина и Уткина предварительно опознали.

«Оба — „двухсотые“», — заявил собеседник издания.

По информации Telegram-канал SHOT, в числе погибших числятся предположительно сотрудники личной охраны бизнесмена: Александр Тотмин — член ЧВК «Вагнер», участвовавший в военных действиях в Судане, Сергей Пропустин — разведчик-гранатометчик, и Евгений Макарян. В самолете также разбился Николай Матусеев, он, по предварительным данным, бывший боец штурмового подразделения, воевавшего в Сирии.

Среди погибших числятся три члена экипажа — командир судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Тела погибших в результате крушения самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области отправили на судмедэкспертизу. На месте крушения продолжают работать криминалисты.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

Как разбился самолет Пригожина

Вечером 23 августа под селом Куженкино разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью. Воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров.

Очевидцы авиакатастрофы на земле запечатлели момент падения борта на видео. По данным Mash, перед крушением судна местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у джета отвалились крыло и стабилизатор, они упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Полиция оцепила место, где нашли обломки, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб. Проезжающие мимо автомобили останавливают, у водителей интересуются целью поездки. Криминалисты также продолжают осматривать место падения самолета. До них обломки были исследованы саперами в полной защите.

Крушение самолета Embraer Legacy было быстрым, рассказал директор по коммуникациям сервиса Flightradar24 Ян Петченик. По его словам, бизнес-джет за полминуты снизился почти на 2,5 км. Однако перед и во время полета признаков того, что в самолете есть неисправность или какая-то другая проблема, не было.

«Что бы ни случилось, это произошло быстро. Возможно, они боролись [пытались вернуть управление самолетом] после того, как что-то произошло», — заявил он.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Расследовать уголовное дело о крушении самолета будет следователь главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибула. Ранее он уже работал над авиакатастрофами — вел дело по катастрофе в аэропорту Внуково в 2014 году, где погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, и расследовал дело о крушении SSJ 100 в 2019 году, во время которого погиб 41 человек.

Читайте также:

«Дольше, чем я ожидал»: Маск о крушении самолета Пригожина

Вашингтон связывался с Москвой после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Подарок Украине. Кому выгодна смерть Пригожина, он точно погиб?