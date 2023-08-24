Криминалисты приступили к изучению обломков самолета Пригожина под Тверью SHOT: криминалисты под прожекторами изучают обломки самолета Пригожина

Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На месте крушения самолета предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области установили мощные прожекторы, чтобы криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, до них место падения обломков обследовали саперы в полной защите.

Канал отмечает, что мощные прожекторы установили над обломками фюзеляжа. Все десять найденных тел погибших находятся на месте. Они при взрыве получили сильные «механические повреждения». Канал предполагает, что опознавать погибших людей придется «по косвенным признакам» или по ДНК.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них значатся Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Ранее сообщалось, что все десять тел обнаружены на месте крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.