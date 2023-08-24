Стало известно об обнаружении всех тел на месте крушения самолета Пригожина SHOT: на месте крушения самолета Пригожина под Тверью обнаружены десять тел

Фото: Pool/Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Все десять тел обнаружены на месте крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает Telegram-канал SHOT. Он ссылается на неназванный источник.

Канал не приводит других подробностей ситуации.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них присутствует Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Ранее стало известно о гибели предпринимателя Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в результате авиакатастрофы в Тверской области. Тела мужчин предварительно опознали. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза для точного установления личностей погибших.