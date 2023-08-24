Вашингтон связывался с Москвой после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» WSJ: Салливан связывался с Ушаковым после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джейк Салливан

Советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан созванивался с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, тогда американская сторона пыталась доказать свою непричастность к неудавшемуся мятежу, чтобы избежать эскалации конфликта с РФ.

Советник президента [США Джо] Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа [связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения] Пригожина. <...> Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации, — рассказали собеседники WSJ.

Попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» произошла вечером 23 июня. Спустя сутки пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что глава государства провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» бизнесменом Евгением Пригожиным и убедил его остановить мятеж.

Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после попытки мятежа «Вагнера» заявил, что США знали о его подготовке. Он назвал эти события «ожидаемыми».