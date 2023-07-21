В ЦРУ заявили, что заранее знали о попытке мятежа ЧВК «Вагнер» Глава ЦРУ Бернс: США знали заранее о подготовке ЧВК «Вагнер» к попытке мятежа

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Вашингтону было заранее известно о подготовке ЧВК «Вагнер» к попытке мятежа, передает ТАСС. События 24 июня шеф американской разведки назвал самым захватывающим эпизодом в истории России за последние несколько десятилетий. При этом добавил, что для США это не стало сюрпризом.

Президент Байден был лаконичен, сказав, что мы знали [об этом] заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности, — заявил Бернс.

Ранее американские СМИ сообщали, что Бернс звонил руководителю Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, чтобы сообщить о непричастности Вашингтона к попытке мятежа ЧВК «Вагнер». По словам журналистов, это был самый высокий уровень контактов между представителями двух стран в рамках инцидента. Беседа была инициирована американской стороной с целью донести до руководства России, что США не причастны к действиям ЧВК и «не стремятся обострить напряженность» в стране.

Бывший американский чиновник, знакомый с логикой действий администрации президента Джо Байдена, заявил, что попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в России повышает перспективы поставок оружия США на Украину. По его мнению, это событие усилит в Вашингтоне позиции стремящихся оказать более значительную поддержку Киеву.