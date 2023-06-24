Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения ЧВК «Вагнер» Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК «Вагнер» по России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации.

Переговоры длились в течение всего дня. <...> На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конокрд» опубликовала в Telegram-канале аудиосообщение, в котором предприниматель заявил, что бойцы «Вагнера» разворачивают свои колонны и направляются обратно в полевые лагеря.

Путин ранее проинформировал Лукашенко о ситуации в России после попытки Пригожина организовать вооруженный мятеж.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером заявил о готовности страны внести лепту в урегулирование ситуации в России в свете попыток мятежа ЧВК «Вагнер». Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в РФ.