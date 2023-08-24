Тела жертв авиакатастрофы под Тверью отправили на судмедэкспертизу

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года

Тела погибших в результате крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области отправили на судмедэкспертизу, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте авиакатастрофы продолжают работать криминалисты.

Тела жертв аварии вывезли с места происшествия на двух автомобилях ритуальных услуг. По данным канала, их доставили тверской морг на улице Бобкова, где располагается бюро судебной экспертизы.

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По данным сервиса flightradar воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Росавиация позже обнародовала список пассажиров. По ее данным, на борту находился бизнесмен Евгений Пригожин.

По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон предпринимателя. При этом тело Пригожина среди останков пассажиров самолета пока не идентифицировали. Официальной информации о гибели предпринимателя до настоящего времени не поступало.