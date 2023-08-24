Фрагмент самолета Пригожина найден в двух километрах от места крушения

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Самолет Embraer Legacy

Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором, предположительно, летел предприниматель Евгений Пригожин, найден на въезде в поселок Куженкино, сообщает РИА Новости. По данным агентства, объект находится примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.

Полиция оцепила место, где нашли обломок, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб. Проезжающие мимо автомобили останавливают, у водителей интересуются целью поездки.

Вечером 23 августа стало известно о падении частного самолета Embraer Legacy возле населенного пункта Куженкино. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Росавиация позже обнародовала список пассажиров. По ее данным, на борту находился Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области установили мощные прожекторы, чтобы криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел. До них место падения обломков обследовали саперы в полной защите. Прожекторы установили над обломками фюзеляжа. Все десять найденных тел погибших находятся на месте. Предполагается, что опознавать погибших людей придется «по косвенным признакам» или по ДНК.