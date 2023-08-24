Правда ли, что у Пригожина не было фаланги пальца, при чем тут тюрьма

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Тело бизнесмена Евгения Пригожина не поддается визуальному опознанию из-за сильных повреждений после крушения самолета, однако его смогли опознать по отсутствию части пальца. Как и когда предприниматель лишился фаланги?

Когда и где Пригожин потерял часть пальца

По некоторой информации, Евгений Пригожин лишился одной фаланги пальца еще в 1980-х годах, когда отбывал наказание в тюрьме — таким образом другие заключенные наказали его за сотрудничеством с тюремной администрацией. По другим источникам, травма во время его первого срока в колонии была производственной.

В 1979 году он был осужден на два года условно за кражу, в 1981-м, по разным данным, получил 12–13 лет лишения свободы по нескольким «хулиганским» статьям. В 1990 году вышел на свободу досрочно.

У кого из российских политиков не было пальцев

На левой руке у первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина не хватало двух пальцев и фаланги третьего. По официальной версии, изложенной в автобиографической книге «Исповедь на заданную тему», он остался без двух пальцев на левой руке после взрыва украденной со склада гранаты. Тогда будущему политику было 11 лет.

«Уехали километров за шестьдесят в лес, решили гранаты разобрать. Догадался все же уговорить ребят отойти метров за сто: бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. Взрыв... И пальцев нет. Ребят не задело. Пока добирались до города, несколько раз терял сознание. В больнице под расписку отца (началась гангрена) сделали операцию, пальцы ампутировали, в школе я появился с перевязанной рукой», — писал Ельцин.

Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый после покушения, совершенного на него в декабре 2022 года, потерял несколько пальцев на руке.

«Я выздоровел, насколько это возможно. Поскольку я потерял несколько пальцев, я жду протезы. Но в целом все нормально. Останавливаться из-за этого инцидента я не хочу», — рассказывал он RT.

35-й (2003–2011) и 39-й (с 2023 года) президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, более известный по прозвищу Лула, потерял мизинец левой руки в 19 лет. Тогда он работал на винтовом заводе и сильно повредил палец токарным станком. После нескольких часов, проведенных без медицинской помощи, в больнице ему решили ампутировать мизинец.

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился вчера, 23 августа, в Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Уткина и Пригожина, в списке пассажиров числились замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

Джет следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе. Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Информацию выясняют спецслужбы.

На причастность к авиакатастрофе в Тверской области следователи проверяют гендиректора компании «МНТ аэро» Артема Степанова. Он находится под санкциями США, поскольку американский Минфин считает его пилотом Евгения Пригожина.

В Росавиации начали расследование авиакатастрофы, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследованием займется следователь Главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибул.

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