Появились первые задержанные в деле о покушении на главу Русского дома Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР

Четыре сотрудника компании DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР. По его словам, свою причастность к делу они не признают.

[Под стражу] помещены четверо подозреваемых: трое мужчин и одна женщина. Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги, — сказал источник.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Сытого. В его руках взорвалась посылка. Она была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Там уточнили, что 11 ноября глава Русского дома получил из Того посылку с фотографией его сына, проживающего во Франции, с запиской. В ней говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если русские «не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».

Военкор Семен Пегов предположил, что теракт против главы Русского дома мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE).