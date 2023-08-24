Следы взрыва и обломки: как выглядит место крушения самолета Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

NEWS.ru побывал на месте крушения самолета в поселке Куженкино Тверской области, где разбился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин. В джете Embraer Legacy 600 летели 10 человек, включая командира «вагнеровцев» Дмитрия Уткина, его зама Валерия Чекалова и трех членов экипажа. По данным МЧС, все они погибли.

Корреспондент NEWS.ru смог добраться до поля, где упал фюзеляж самолета. По состоянию на 9 часов утра, место падения было оцеплено, подъездные пути перекрыты машинами ГИБДД и Росгвардии. Силовики планируют прочесывать лес в поисках других обломков.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Вечером в среду 23 августа самолет Embraer Legacy одного из основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина упал рядом с поселком и железнодорожной станцией Куженкино в Тверской области. К утру четверга в ходе поисковой операции удалось обнаружить тела восьмерых погибших.

Как сейчас выглядит место крушения самолета Пригожина — в фотогалерее NEWS.ru.