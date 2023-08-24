СМИ узнали о необъяснимом переносе вылета самолета Пригожина МК: вылет самолета Пригожина перенесли на день, число пассажиров выросло

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина, разбившийся 23 августа в Тверской области, должен был отправиться в назначенный рейс на день раньше, сообщает МК со ссылкой на источники, близкие к расследованию авиакатастрофы. По информации издания, изначально предполагалось, что полет состоится 22 августа в 21:00.

Как рассказали источники, борт был готов к взлету еще 20 августа, но по неизвестной причине вылет оказался перенесен на 23 августа. Кроме того, по словам собеседников издания, изначально в полет должны были отправиться только трое пассажиров, но в дальнейшем их число выросло до семи.

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился 23 августа в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. В списке пассажиров значились сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще ряд сотрудников военной компании. Все находившиеся в самолете погибли.

Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Информацию выясняют спецслужбы. В Следственном комитете сообщили, что по факту крушения бизнес-джета Пригожина возбуждено дело о нарушении правил полета.