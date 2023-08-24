«Жив, находится в Мали»: что пишут о смерти Пригожина иностранные СМИ Бизнесмен погиб вчера в авиакатастрофе

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Евгений Пригожин

В среду вечером, 24 августа, бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Не только российские, но и иностранные СМИ пытаются разобраться, из-за чего произошло крушение самолета и какое будущее у бойцов «Вагнера». Подробнее — в материале NEWS.ru.

ّЧто будет с ЧВК «Вагнер»

Аналитики британской газеты The Guardian полагают, что без Пригожина ЧВК «Вагнер» не сможет продолжить свою работу. По мнению журналистов, его вряд ли кто-то сможет заменить.

The Guardian подчеркивает, что с наибольшими сложностями группа столкнется в Африке. По информации газеты, на этом континенте у самого Пригожина была широкая сеть контактов с полевыми командирами, лидерами военных правительств, политиками и влиятельными предпринимателями.

Во французской газете Le Figaro тоже считают, что ЧВК «Вагнер» будет распущена, а на основе ее подразделений появятся новые структуры. «Даже если Пригожин оставил указания о том, что делать после смерти, без его личных ресурсов „Вагнер“ будет не тем, что прежде», — говорится в публикации.

Как полагают французские аналитики, «Вагнер» попытается сохранить свое присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а другие направления бизнеса Пригожина, вероятно, перейдут новым владельцам.

Телеканал CNN считает, что после смерти Пригожина в структурах ЧВК «Вагнер» пройдет реструктуризация, в результате которой группа укрепит связи с Кремлем.

«Одни кадры перейдут в подчинение российской армии, другие будут разоружены, а третьим позволят действовать в полунезависимом формате под новым руководством и теперь уже без власти Пригожина», — говорится на сайте канала.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Боец ЧВК «Вагнер»

Что пишут о самолете, в котором летел Пригожин

Британское агентство Reuters сообщило, что самолеты Embraer Legacy 600 отличаются хорошей безопасностью. Именно эта модель джета потерпела крушение в Тверской области.

«Что бы ни случилось, это произошло быстро... До резкого падения не было никаких признаков того, что с этим самолетом что-то не так», — сказал Reuters представитель сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar24 Ян Петченик.

Японская газета Nikkei уточнила, что такие самолеты производят в Бразилии и более чем за 20 лет эксплуатации был зарегистрирован только один несчастный случай с его участием. По данным издания, первый и последний раз Embraer Legacy 600 попал в аварию в 2008 году из-за некомпетентности пилотов, авиадиспетчеров и проблем со связью.

Nikkei допускает, что самолет Пригожина мог быть не в лучшем состоянии, так как производитель бизнес-джета соблюдает международные санкции против России и не проводит техническое обслуживание российских самолетов с 2019 года.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что специально созданная комиссия для расследования инцидента изучит данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, метеорологической обстановке на маршруте полета и другие факторы, которые могли привести к аварии. Как пишут журналисты, сейчас важнее всего найти и расшифровать бортовые записи «черного ящика».

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Мог ли Пригожин выжить

В американской газете The Washington Post допускают, что смерть Пригожина — инсценировка. Как пишет издание, в самолете находился двойник бизнесмена. Журналисты напомнили, что при обыске дома Пригожина было найдено несколько маскировочных костюмов и поддельных паспортов.

«Пока мы не будем уверены наверняка, что это тот самый Пригожин, давайте не будем удивляться, если он скоро появится в новом видео из Африки», — цитирует издание британского аналитика Кейра Джайлса.

Сербское издание Informer сообщает, что Пригожин может быть жив. Как сообщил источник, бизнесмен зарегистрировался на рейс, но полетел на другом самолете. По данным издания, накануне трагедии его видели в Африке.

О том, что Пригожин мог уцелеть, также пишут несколько африканских и арабских СМИ. По их данным, бизнесмен находится в Мали.

«Пригожин находится в Мали, чтобы отразить любое возможное французское вторжение. Русский медведь создал иллюзию своей гибели, подобно тому как американские спецслужбы „ликвидировали“ аль-Багдади и бен Ладена», — пишут СМИ.

В арабской прессе сообщается, что Евгений Пригожин вместе с руководителями ЧВК «Вагнер» мог находиться в другом самолете. Якобы они должны прибыть в Нигер 25 августа.

«Пригожин жив-здоров. Не радуйтесь так много. Он сейчас находится в Мали, конкретно на границе с Нигером, поскольку вторжение Франции в Нигер под прикрытием ЭКОВАС может начаться утром 25 августа. Взрыв самолета в России — это постановка для СМИ», — говорится в Telegram-канале «Арабская Африка».

Кто может быть причастен к смерти Пригожина

Катарское агентство Al-Jazeera предположило, что катастрофа — не просто несчастный случай По мнению журналистов, операцию по устранению Пригожина организовали его бывшие соратники по ЧВК «Вагнер».

«В группе „Вагнера“ были элементы, которые были разочарованы тем, что Пригожин начал марш, а затем отменил его», — рассказал изданию бывший помощник госсекретаря США П.Дж. Кроули.

Старший политолог Al-Jazeera Марван Бишара отметил, что «Вагнер» был важным игроком не только в Африке, но и в ряде арабских стран, например в Сирии и Ливии, где у Пригожина были налаженные связи с политическими лидерами.

Индийское издание India Today допустило, что к катастрофе могли быть причастны украинские спецслужбы.

Повлияет ли смерть Пригожина на СВО

Саудовская газета Arab News считает, что смерть Пригожина никак не повлияет на боевые действия на Украине. Как пишет издание, бойцы ЧВК «Вагнер», которые хотели продолжить участие в СВО после мятежа, уже находятся в составе регулярной армии.

Журналисты добавили, что Пригожин был убит заинтересованными сторонами, поэтому те, кто его поддерживал, будут слишком напуганы, чтобы что-то предпринять, а другие посчитают, что он «получил по заслугам».

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