Перед крушением самолета Пригожина на борт попали посторонние люди МК: перед взлетом в самолет Пригожина зашли посторонние люди

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Самолет Embraer Legacy

За несколько часов до взлета самолета предпринимателя Евгения Пригожина, разбившегося 23 августа в Тверской области, на борт попали два посторонних человека, сообщает «МК». По данным издания, владелец самолета задумывался о продаже борта.

Утром 23 августа два человека, называвшие себя представителями покупателя, приехали в аэропорт «Шереметьево», где находился самолет Embraer 135BJ Legacy 600, и в сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова (он также погиб в результате авиакатастрофы) осматривали самолет в течение одного часа, — отмечается в публикации.

Издание уточняет, что изначально вылет рейса по маршруту Москва — Петербург планировался именно на 22 августа, однако его перенесли на 23-е. Перед этим самолет с конца июля находился на ремонте. Он стоял на открытой площадке аэропорта.

Также известно, что те, кто хотел купить самолет, — мужчина и женщина — перед визитом прислали паспортные данные. Они также прошли обязательный досмотр в аэропорту.

Ранее сообщалось, что самолет Евгения Пригожина должен был отправиться в назначенный рейс на день раньше. Предполагалось, что полет состоится 22 августа в 21:00. Борт был готов к взлету еще 20 августа, но по неизвестной причине вылет оказался перенесен на 23 августа. Кроме того, по словам собеседников издания, изначально в полет должны были отправиться только трое пассажиров, но в дальнейшем их число выросло до семи.