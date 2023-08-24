Пригожин пропадал раньше: где он был после мятежа, «воскреснет» ли снова С 23 июня до гибели бизнесмена в авиакатастрофе прошло ровно два месяца

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Вечером 23 августа под Тверью потерпел крушение самолет, на борту которого находились бизнесмен Евгений Пригожин, его ближайший соратник — командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Катастрофа произошла накануне Дня независимости Украины и ровно через два месяца после попытки мятежа вагнеровцев. Куда пропадал Пригожин в июле и августе, связаны ли какие-то события или места с его гибелью, — в материале NEWS.ru.

Чем завершилась попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по тыловому лагерю ЧВК «Вагнер» нанесен авиаудар и обвинил в этом Министерство обороны России. В военном ведомстве эту информацию опровергли, назвав действия бизнесмена провокацией.

Тогда Пригожин пообещал, что подразделения ЧВК начнут «марш справедливости» на Москву. После этого заявления в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело о призыве к мятежу.

В ночь на 24 июня колонны бронетехники и грузовиков с бойцами ЧВК «Вагнер» вышли из мест своей постоянной дислокации под Луганском и зашли в Ростов-на-Дону, захватив штаб ЮВО и окружив здания местных силовых ведомств. Оттуда Пригожин вел переговоры с представителями Минобороны РФ.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону

Другая часть бойцов ЧВК направилась из Луганска в сторону Воронежа, откуда продолжила движение по скоростной трассе «Дон» (М-4), которая соединяет юг России со столицей. До Москвы они не дошли лишь несколько сотен километров и вечером 24 июня остановились. По дороге бойцы сбили один самолет и несколько вертолетов российской армии.

Как позже выяснилось, президент Белоруссии Александр Лукашенко после консультации с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Ему удалось остановить «марш справедливости» бойцов ЧВК «Вагнер». После этого Пригожин уехал из Ростова, а колонны бронетехники вернулись в свои полевые лагеря под Луганском.

Как уточнили тогда в Кремле, стороны договорились, что бизнесмен «уйдет в Белоруссию», забрав с собой тех соратников из ЧВК, которые не захотят оставаться в России.

Когда Пригожин встретился с Путиным в Кремле

В течение нескольких дней после попытки мятежа не было известно, где находится Пригожин. Лишь 26 июня пресс-служба компании «Конкорд», принадлежавшей Пригожину, опубликовала его заявление.

Предприниматель подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и после разговора с ним движение колонны было остановлено.

Позже белорусский лидер рассказал, что бизнесмен действительно приезжал в Белоруссию, но уже вернулся в родной Петербург. По словам Лукашенко, Пригожину были предоставлены гарантии безопасности, как ранее ему обещал президент России.

5 июля телеканал «Россия 1» показал в эфире кадры, снятые в ходе обысков в офисе и особняке, которые связывают с Евгением Пригожиным.

Позже петербургские СМИ сообщили, что бизнесмен находится в городе. По некоторым данным, ему вернули изъятые ранее в ходе обысков личные деньги и наградное оружие.

Как выяснилось позднее, 29 июня, Пригожин с командирами «Вагнера» приезжал в Кремль к президенту России. Об этом Путин рассказал в интервью «Коммерсанту». По словам главы государства, он предложил командирам и бойцам ЧВК три варианта: подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться служить в Белоруссию.

Когда состоялась передислокация ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

К середине июля ЧВК «Вагнер» сдала всю тяжелую бронетехнику Минобороны РФ. Несколько тысяч бойцов переместились в Белоруссию, в новый лагерь на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области.

19 июля в Сети появилось видео церемонии переноса туда флага ЧВК, который ранее находился в неформальной штаб-квартире «Вагнера» в Молькино в Краснодарском крае.

Перед бойцами выступили Пригожин и Уткин. Бизнесмен поблагодарил вагнеровцев и добавил, что они помогут «сделать армию Белоруссии второй в мире». Также он призвал вагнеровцев повышать «свой уровень» и готовиться «в новый путь в Африку».

В те же дни Минобороны Белоруссии выпустило видеорепортаж о том, как бойцы ЧВК приступили к тренировкам белорусских военных.

С кем Пригожин встретился на саммите Россия — Африка в Петербурге

В конце июля в Петербурге состоялся саммит Россия — Африка, на который по приглашению Путина прибыло несколько десятков лидеров Черного континента. Хотя в официальной части форума Пригожин не участвовал, в Сети была опубликована фотография, на которой он был запечатлен с одним из гостей — послом ЦАР в России. Позже Telegram-каналы, связанные c бизнесменом, написали, что предприниматель также встретился с представителями Мали и Нигера.

Телеканал Afrique Media передал слова Пригожина о том, что саммит прошел успешно, а решение Путина организовать встречу с представителями африканских стран было важным и «крайне своевременным».

Где Пригожин снимал последнее видео

После форума долгое время не было никаких данных о местонахождении Пригожина. Лишь 21 августа появилось видеообращение бизнесмена, записанное, предположительно, в одной из африканских стран. По его словам, ЧВК проводит разведывательно-поисковую деятельность, «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной». Некоторые эксперты предположили, что этот ролик снимали в Мали.

В четверг, 23 августа, команда Пригожина вернулась из Африки в Россию. На двух самолетах Embraer Legacy 600 бизнесмен и другие члены ЧВК «Вагнер» полетели в Санкт-Петербург. Один из джетов потерпел крушение в Тверской области.

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