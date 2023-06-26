Евгений Пригожин впервые высказался после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» шли маршем, чтобы их не уничтожили

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, который сообщил, что вагнеровцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.

Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер». <...> Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране, — говорится в сообщении.

Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. Предприниматель подчеркнул, что после разговора с ним колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.