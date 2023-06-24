Пригожин заявил об отводе ЧВК «Вагнер». Кто он — патриот или предатель? Эксперты рассказали NEWS.ru о вероятности повтора в России событий февраля 1917 года и методах защиты российского народа

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Действия бойцов ЧВК «Вагнер» стали предательским ударом в спину нашей стране, а любая внутренняя смута — угроза государственности, заявил в своем обращении Владимир Путин. Он провел прямую параллель с событиями 1917 года, когда из-за «интриг, склок, политиканства» у России украли победу в Первой мировой, а затем вспыхнула и война Гражданская. Глава государства заверил, что не допустит такого развития событий. Как власти намерены защищать государственность — в материале NEWS.ru.

По какому сценарию развивался мятеж Пригожина

Вечером 23 июня в Сети распространилось сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российская армия якобы обстреляла лагерь ЧВК «Вагнер». По версии бизнесмена, «погибло огромное количество бойцов». В доказательство приводилась видеозапись. Пригожин пообещал отомстить.

Первый канал позднее сообщил, что видеозапись о последствиях «удара по лагерю» — фейк. Тем не менее в ночь на 24 июня на улицах российских городов появилась бронетехника «Вагнера». В частности, стало известно о ее прибытии в Ростов-на-Дону. Telegram-канал RT сообщил, что бойцы ЧВК установили противотанковые мины на въезде в город. РИА Новости сообщило о захвате штаба Южного военного округа.

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Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Обстановка в Ростове-на-Дону

Позднее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил в Telegram-канале, что техника «Вагнера» передвигается и по его региону. В столице, Подмосковье и нескольких других регионах был введен режим контртеррористической операции, отменены массовые мероприятия, перекрыты трассы, по которым может передвигаться бронетехника вагнеровцев.

Как отреагировало руководство страны

Минобороны в своем обращении в Telegram заявило, что бойцов ЧВК «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина». В ведомстве призвали участников ЧВК выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. В ФСБ заявили, что Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. Возбуждено уголовное дело о «вооруженном мятеже».

Утром 24 июня с обращением к народу выступил Путин. По его мнению, к измене привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что власти жестко ответят на действия мятежников. Путин также напомнил, что похожие события развивались и в 1917 году, в итоге в стране началась Гражданская война. «Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части», — сказал президент.

В этот раз «мы защитим и наш народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства», заявил российский лидер. «Все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом», — пригрозил он.

Вечером в субботу Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения ЧВК «Вагнер» по территории России, следует из заявления пресс-службы главы республики. Переговоры Лукашенко и Пригожина, как сообщается, шли весь день по согласованию с Путиным.

Стоит ли ожидать повторения событий 1917 года

Сегодня ситуация не настолько критична, но происходящее действительно очень похоже на февральские события 1917 года, когда приближенные к власти люди свергли императора Николая II, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, стремление Евгения Пригожина устроить революционные перемены налицо.

Фото: archive.org/Общественное достояние/wikimedia.org Уличные бои в Петрограде, февраль 1917 года

«Но Пригожин переоценивает свою роль в истории. Он, вероятно, думает, что революция — это к лучшему, но забывает, что она уничтожает целые поколения людей. Система власти быстро не меняется, это невозможно. В итоге в стране лучше точно не становится. К сожалению, в истории России есть десятки абсолютно аналогичных историй, — и каждый раз они плохо заканчивались. Так было и в 1917 году, и после развала СССР в 1993 году, и во время украинских событий 2014 года», — перечислил Онуфриенко.

Эксперт предположил, что мятежники используют «недовольство части общества медленным реформированием государственной власти на фоне СВО». Так, требуется совершенствование системы управления войсками в оборонном ведомстве. «Но это естественные процессы. А тут у какого-то миллиардера снесло крышу, да так, что он превратился в пособника врага», — высказал мнение Онуфриенко.

По его словам, «мы будем и дальше решать свои проблемы, только теперь без Пригожина».

Евгений Пригожин — это патриот или провокатор?

Пригожин говорит о любви к Родине, однако под маской патриотизма порой действуют те, кто способствует развалу государства. Об этом заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. В отличие от Онуфриенко, он видит аналогию между поступками Пригожина и другим событием 1917 года — восстанием генерала Лавра Корнилова против Временного правительства. Этот бунт устроили офицеры, называвшие себя патриотами. Они направились в столицу для свержения законной власти, в итоге бунт был подавлен, однако он спровоцировал начало Гражданской войны.

«Иногда мятеж может обернуться теми последствиями, которых его авторы даже не планировали, не задумывали», — сказал Владимир Корнилов.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бронетехника ЧВК в Ростове-на-Дону

В истории СССР найдется много примеров, когда люди поначалу немало делали для Родины, считались героями, но потом совершили подлые поступки и в итоге вошли в историю именно как злодеи, отметил Онуфриенко. По его словам, никто не отменяет того факта, что ЧВК «Вагнер» сделала немало для освобождения Соледара и Артемовска. «Но предательство прощать нельзя», — считает эксперт.

Как изменится расклад сил на фронтах СВО

По мнению Онуфриенко, теперь необходимо обратиться к рядовым участникам мятежа, объяснить им, что они не пытаются реформировать Россию, а работают на врага. «Не хочется, чтобы проливалась кровь тех, кто участвовал в боях с нацистами. Неважно, обмануты они или нет — это наши люди. В дальнейшем они смогут избежать наказания. Наказаны будут только организаторы», — предположил Онуфриенко.

Корнилов в беседе с NEWS.ru тоже выразил надежду на решение проблемы путем переговоров. Он полагает, что рядовые бойцы ЧВК «опомнятся, ведь они вошли в состав этого формирования точно не для того, чтобы воевать против российской государственности».

Фото: orchestra_w/t.me Один из бойцов Пригожина

Минобороны уже сообщало, что на фоне заявлений Пригожина в зоне СВО активизировались ВСУ. «Вероятно, ВСУ уже готовят удар, и, скорее всего, он будет в направлении Артемовска. Думаю, уже завтра-послезавтра мы это увидим. Но вред, нанесенный Пригожиным, вряд ли фатальным образом отразится на раскладе сил», — предположил Онуфриенко.

Какие выводы следует сделать

Ключевой вопрос в отношении ЧВК «Вагнер» — законность, написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов. «Сначала позволили им существовать вне страны и воевать за Россию. Потом они получают популярность и начинают переходить главную черту — право на применение силы», — уточнил он. По его словам, «кто-то сначала позволил ЧВК применять силу в СВО, а потом они просто перенесли эту возможность в конфликт с одним из важнейших государственных органов — Минобороны РФ», — написал политолог.

Политолог Корнилов рассказал, что всегда был настроен против частных военных компаний внутри страны, — считал это «опасным экспериментом». Одно дело, когда Москва прибегала к их помощи далеко за пределами страны, другое дело — допускать их активность внутри России. «На мой взгляд, это был опасный эксперимент, который и закончился теперь такими серьезными проблемами. Мы должны быть аккуратнее», — сказал эксперт.

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