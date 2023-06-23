Минобороны опровергло сообщения об ударе по ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «ударе МО РФ по тыловым лагерям «ЧВК „Вагнер“» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в рамках спецоперации на Украине у России нет никаких других задач, кроме тех, которые уже неоднократно излагались президентом РФ Владимиром Путиным. Россия продолжит последовательно действовать в соответствии с этими установками, указал замглавы МИД.