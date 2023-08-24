Что известно об упавшем самолете Пригожина: часто ли ломался, кто хозяин

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Частный самолет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) потерпел крушение в Тверской области вечером в среду, 23 августа. Он выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, на борту находились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Что известно о бизнес-джете, куда он летал?

Embraer Legacy 600 — бизнес-джет бразильской компании Embraer. Это распространенный самолет бизнес-авиации класса super midsize, который можно встретить от Латинской Америки до России. Благодаря его появлению Embraer стал крупным мировым игроком в индустрии деловой авиации.

Кому принадлежал Embraer Legacy 600

Самолет принадлежал ООО «МНТ Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках, сообщили в Росавиации.

Согласно информации «РБК Компании», ООО «МНТ Аэро» было зарегистрировано 7 июля 2006 года в российской столице. Основной вид деятельности — аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования. Руководителем и учредителем организации значится Губарева О. В. За прошлый год прибыль компании составила 5 020 000 руб.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», следователи не могут опросить ответственных за разбившийся Embraer Legacy 600.

«Губарева находится в отпуске на Кавказе и не берет трубку. Бывшие и, очевидно, основные бенефициары компании и хозяева джета тоже вне доступа», — говорится в сообщении.

По информации сервиса Flightradar, бизнес-джет обычно летал из аэропорта Шереметьево в Пулково. Также у него были рейсы из Сирии в Санкт-Петербург в мае 2023 года. Этот борт эксплуатируется уже 16 лет. В описании самолета говорится, что им владеет частное лицо, без уточнения личных данных. При этом на одной из фотографий Embraer Legacy есть подпись, что он принадлежит Евгению Пригожину.

27 июня Flightradar сообщал, что Embraer Legacy 600 с номером RA-02795 приземлился под Минском около 07:40 на военном аэродроме Мачулищи южнее Минска. Летел самолет из Ростова-на-Дону.

Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин

Что известно о модели Embraer Legacy 600

Воздушное судно в люксовой комплектации вмещает 10–13 пассажиров. Самолет обслуживают три члена экипажа, два пилота и один стюард.

У бизнес-джета длинный, но довольно узкий салон. Впереди расположены четыре кресла со столиками. В средней части находятся еще две пары кресел. В хвосте есть спальня или зона для отдыха и ванная комната. Также борт самолета может быть обустроен полноценной кухней. Согласно данным портала Jets.ru, стоимость Embraer Legacy 600 составляет примерно $26 млн.

Каким еще самолетом пользовался Пригожин

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что разбившийся бизнес-джет был не единственным бортом, которым пользовался Пригожин. Во владении предпринимателя также был личный самолет Hawker, среди членов экипажа которого не предусмотрены бортпроводники.

«Embraer ломался достаточно регулярно — раз в два-три месяца. При малейших подозрениях на неисправность вставал на ТО и тщательно ремонтировался. При этом борт всегда был под присмотром, за этим отдельно следили. Я не представляю, как можно что-то заложить», — сообщил источник.

Были ли катастрофы с участием Embraer Legacy 600

29 сентября 2006 года над амазонскими джунглями произошла одна из крупнейших авиакатастроф за всю историю Бразилии. Пассажирский Boeing 737 задел крылом небольшой частный самолет Embraer Legacy 600. В результате Boeing перевернулся в воздухе, потерял управление и вскоре рухнул на землю. Все 154 человека, находившиеся на его борту, погибли

Частный самолет получил незначительные повреждения и смог добраться до военного аэродрома, где совершил аварийную посадку. Никто из его пассажиров не пострадал. Виновниками столкновения назвали диспетчеров, которые направили самолеты по воздушному коридору на одной высоте. Изучение записи переговоров между пилотами легкомоторного самолета Embraer Legacy 600 и бразильскими авиадиспетчерами показало, что они не понимали друг друга.

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