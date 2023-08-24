Очевидец раскрыл подробности падения самолета с Пригожиным Очевидец: местные жители приняли падающий самолет с Пригожиным за беспилотник

Фото: РИА Новости

Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение

Очевидец крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, в беседе с NEWS.ru рассказал, что изначально местные жители приняли летательное средство за беспилотник. По его словам, вначале они обнаружили хвостовую часть самолета. Он уточнил, что следов от ракет на месте видно не было.

Друг позвонил, говорит: «Был взрыв, сбили беспилотник». Ну вышел, смотрю — с той стороны горит. Потом вот соседи ходят, сюда приходим, а здесь хвостовая часть лежит, за этим домом. Подошли, посмотрели, прочитали, что пассажирский самолет. До какой степени не знаю, и пошли дальше, — рассказал собеседник NEWS.ru.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.