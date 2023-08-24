«За домом хвост лежит»: что сейчас на месте крушения самолета Пригожина

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино

В Тверской области вчера, 23 августа, потерпел крушение гражданский самолет Embraer. Все пассажиры, находящиеся на борту, погибли. Среди них значились связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, а также командир частной военной компании Дмитрий Уткин. Что сейчас происходит на месте падения бизнес-джета?

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился вчера, 23 августа, в Тверской области. Он выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В самолете были десять человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. По данным СМИ, на борту, помимо Уткина и Пригожина, находился замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Командиром судна был Алексей Левшин, который периодически занимался перелетами Пригожина вместе с командой, куда входила бортпроводник Кристина Распопова и второй пилот Рустам Каримов.

Самолет следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе. На опубликованных кадрах видно, как джет резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым. Перед крушением самолета местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино. Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

«Друг позвонил, говорит: „Был взрыв, сбили беспилотник“. Ну вышел, смотрю — с той стороны горит. Потом вот соседи ходят, сюда приходим, а здесь хвостовая часть лежит, за этим домом. Подошли, посмотрели, прочитали, что пассажирский самолет», — рассказал очевидец.

В Росавиации начали расследование катастрофы самолета, произошедшей в Тверской области. Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследованием займется следователь главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибула.

Что сейчас происходит на месте падения самолета Пригожина

Поисковая операция на месте падения самолета Евгения Пригожина в Тверской области завершена. Спасатели обнаружили останки всех десяти человек, находившихся на борту. Тела практически всех погибших «сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК».

На автомобилях ритуальных услуг тела вывезли в тверской морг на улице Бобкова, где располагается бюро судебной экспертизы. Здание оцепила полиция. При этом на месте авиакатастрофы продолжают работать криминалисты.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Что происходит у «Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 24 августа возник стихийный мемориал в память о связанном с ЧВК «Вагнер» бизнесмене Евгении Пригожине. Люди несут цветы к зданию на Зольной улице. У офиса был развернут баннер с надписью «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и включен свет в окнах, которые образовали форму креста.

Второй стихийный мемориал в городе появился около кафе «Патриот», которое тоже связывают с Евгением Пригожиным. Горожане несут туда цветы.

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