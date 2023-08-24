Люди пришли к «Вагнер Центру»: фото мемориала Пригожина в Санкт-Петербурге

Фото: NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в ночь на 24 августа возник стихийный мемориал в память о связанном с ЧВК «Вагнер» бизнесмене Евгении Пригожине, который погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

Люди несут цветы к зданию на Зольной улице, где находится «ЧВК Вагнер Центр». У офиса был развернут баннер с надписью «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и включен свет в окнах, которые образовали форму креста.

Второй стихийный мемориал в городе появился около кафе «Патриот», которое связывают с Евгением Пригожиным, рассказывают очевидцы в соцсетях. Горожане несут туда цветы.

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех десяти погибших. Росавиация сообщила, что Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин были в списках пассажиров.

Как выглядит мемориал в память о Евгении Пригожине — в фотогалерее NEWS.ru