Лукашенко сообщил о местоположении Пригожина Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

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Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин действительно приехал в Белоруссию, сообщил лидер страны Александр Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что Белоруссия поможет бизнесмену «перекантоваться за его счет».

Гарантии безопасности, как Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться, мы вам поможем. Естественно, за их «вагнеровцев» счет, — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также рассказал, что 24 июня уговаривал российского лидера Владимира Путина дать ему возможность созвониться со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Он утверждает, что на тот момент было принято «жестокое решение мочить». По словам Лукашенко, сам же Путин говорил, что Пригожин не отвечает на звонки, а потому сомневался в эффективности переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не располагает данными о местонахождении Пригожина. По словам представителя Кремля, у него нет информации о том, что предприниматель приехал в Белоруссию.