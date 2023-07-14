«ЧВК не существует»: что нового Путин сказал про Пригожина и «Вагнер» Российские власти предлагали вагнеровцам сотрудничество, но их руководитель отказался

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин впервые лично рассказал о встрече в Кремле с командирами ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным. Он отметил, что предложил бойцам несколько вариантов дальнейшего прохождения службы, и подчеркнул: ЧВК «Вагнер» юридически не существует. По мнению российского лидера, легализация ЧВК должна обсуждаться в Госдуме, так как закона о частных военных компаниях в стране нет. Что еще сказал Путин про Пригожина и ЧВК «Вагнер», какое мнение о них высказывали президенты США Джо Байден и глава Белоруссии Александр Лукашенко — в материале NEWS.ru.

Что Путин предложил бойцам «Вагнера» после попытки мятежа

Российский лидер рассказал, что 29 июня во время встречи с 35 командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле он прежде всего дал оценку их достойным действиям на поле боя.

«Вызывает сожаление то, как они были втянуты в попытку мятежа», — отметил российский президент.

«С другой стороны, я дал оценку того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения службы, в том числе и боевого применения», — сказал Путин.

По его словам, вариантов трудоустройства было несколько. Один из них предполагал дальнейшую службу бойцов ЧВК «Вагнер» под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого они и служили последние 16 месяцев. Президент подчеркнул, что для них ничего бы не изменилось.

«Многие кивали, когда я это говорил, — продолжил Владимир Путин. — А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“», — рассказал Путин.

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

Откуда стало известно о встрече Путина с вагнеровцами в Кремле

Впервые информация о встрече Путина с руководством ЧВК «Вагнер» 29 июня появилась во французской газете Libération.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил встречу, которая продолжалась почти три часа. Представитель Кремля отметил: вагнеровцы акцентировали внимание на том, что являются «убежденными сторонниками и солдатами главы государства». Кроме того, бойцы ЧВК подчеркнули, что готовы дальше сражаться за Родину.

Где будет обсуждаться легализация «Вагнера»

Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует. «У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» — сказал российский лидер. По его словам, хотя эта группа фактически есть, но юридически не существует. Президент назвал вопрос легализации ЧВК «непростым» и отметил, что этим должны заниматься в Государственной думе и правительстве.

Что Путин говорил о Пригожине и ЧВК «Вагнер» раньше

О законности ЧВК «Вагнер»

Владимир Путин ранее отвечал на вопрос о ЧВК «Вагнер» во время большой пресс-конференции в 2018 году. Президент тогда подчеркнул: если «эта группа что-то нарушает», то Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку.

«Можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек», — сказал Путин.

Об отношении к Пригожину

Отвечая на вопрос американского телеканала NBC в 2018 году о знакомстве с Пригожиным, Путин заявил, что слышал о нем. «Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то ещё чем‑то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения», — отмечал Путин.

Кроме того, российский президент много раз опровергал информацию о том, что Пригожин работал его поваром. «Он действительно занимается ресторанным бизнесом. Но все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет», — говорил Путин.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Об отношении к руководству ЧВК «Вагнер»

В своих выступлениях после событий 24 июня Путин говорил об «организаторах мятежа», но ни разу не упоминал Пригожина. Президент России отмечал, что попытка вооруженного мятежа в любом случае была бы подавлена и его организаторы, «несмотря на утерю адекватности», не могли этого не понимать. «Они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне», — сказал Путин.

По его словам, организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. «Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, чтобы стрелять в своих», — подчеркнул президент страны.

Об отношении к бойцам ЧВК «Вагнер»

Путин назвал попытку мятежа «Вагнера» предательством, но простых бойцов, а также командиров ЧВК российский лидер считает патриотами, которых «втянули в преступную авантюру». «Свой патриотизм они доказали мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию», — отметил президент.

На встрече с военнослужащими Минобороны российский лидер рассказал, что всегда относился к бойцам «Вагнера» «с большим уважением, потому что они действительно проявляли мужество и героизм» в ходе специальной военной операции.

О финансировании «Вагнера»

После попытки мятежа Путин рассказал, что ЧВК финансировалась за счет государственного бюджета. «Только с мая 2022 года по май 2023-го государство заплатило компании „Вагнер“ 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов. Страховые выплаты — 110 миллиардов 179 миллионов», — рассказал российский президент.

О заслугах отрядов «Вагнера»

За месяц до попытки мятежа Путин отдельно поздравил штурмовые отряды «Вагнера» и подразделения ВС РФ, которые поддерживали их, с взятием под контроль Артемовска. Все отличившиеся, по сообщению пресс-службы Кремля, были представлены к государственным наградам.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вагнеровцы акцентировали внимание на том, что являются «убежденными сторонниками и солдатами главы государства»

Что мировые лидеры говорят о Пригожине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки посоветовал Пригожину «проверять еду». «Если бы я был им, я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню», — сказал американский президент. По его словам, «кроме шуток», никто не знает точно, «какое будущее у Пригожина в России». Кроме этого, Байден заявил, что не знает, где находится бизнесмен.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко и Пригожин знают друг друга больше 20 лет и находятся в хороших отношениях. «Это (приглашение в Белоруссию. — NEWS.ru) было инициативное предложение Лукашенко, которое он согласовал с Путиным», — сказал представитель Кремля.

Сам Лукашенко 6 июля рассказывал, что связался с Пригожиным и обсудил деятельность ЧВК в Белоруссии. Евгений Пригожин, по словам Лукашенко, заявил о желании «работать во имя России, во благо России» и «выполнять свой долг до конца».

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