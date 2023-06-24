«Вооруженный мятеж Пригожина» или попытка переворота? Как это было ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер»

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

После заявлений связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, обвинившего Минобороны России в ракетном ударе по лагерю «музыкантов», возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Как развивались события в ночь на 24 июня — в хронике NEWS.ru.

С чего всё началось

23 июня около 21 часа вечера в Сети распространилось сообщение от имени Евгения Пригожина о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, «погибло огромное количество бойцов». Пригожин заверил, что даст жесткий ответ.

Вскоре в Telegram-канале, который связывают с ЧВК «Вагнера», появилось видео. Авторы поста утверждают, что на кадрах зафиксированы последствия обстрела. Почти сразу после этого в интернете появилась аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос Пригожина, называет последние события «не военным переворотом, а маршем справедливости».

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Заявления о «вооруженном мятеже» точно делал Пригожин?

Ряд СМИ предположили, что голос на аудиозаписи может быть только похожим на голос Евгения Пригожина, подделан или сгенерирован с помощью искусственного интеллекта, однако никаких подтверждений этому нет. По некоторой информации, в момент развития событий Пригожин находился в Санкт-Петербурге.

Что ответили в Кремле, Минобороны и ФСБ на заявление Пригожина

В Министерстве обороны обвинения Пригожина опровергли и назвали их информационной провокацией.

«Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В ФСБ заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.

«Заявления и действия Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

Представители ФСБ призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять «преступные приказы Пригожина», а также принять меры к его задержанию. В российских силовых структурах назвали заявления предпринимателя «ударом в спину» российским военнослужащим.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований, и потребовали «немедленно прекратить противоправные действия».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина. «Необходимые меры принимаются», — сказал он.

Какое наказание грозит по статье о вооруженном мятеже

В статье 279 УК РФ (Вооруженный мятеж) говорится, что «организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет».

Как объяснили дело против Пригожина в ночном выпуске Первого канала

В 01:30 в эфир Первого канала вышел экстренный выпуск новостей. Ведущая программы Екатерина Андреева обратила внимание телезрителей на то, что сообщения от имени Пригожина размещались в Сети так, что можно сделать вывод: они являются фейком.

«Заявления от имени Пригожина распространялись в формате аудио-голосовых сообщений. Telegram-канал „Рыбарь“, известный своими интернет-расследованиями, зафиксировал метаданные аудиофайлов. Все они одинаковые. Из этого следует, что записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. И, наконец, третий признак фейка: с момента публикации видео с последствиями якобы удара до момента появления первого ролика с заявлением прошло не более 15 минут. При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщение», — сказала в эфире Андреева.

Что происходило в Ростове-на-Дону и Москве на фоне заявлений Пригожина о мятеже

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что важнейшие объекты в Москве и Ростове-на-Дону (там расположен штаб Южного военного округа) были взяты под усиленную охрану, меры безопасности в двух городах были усилены. По информации агентства, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Улицы Ростова-на-Дону патрулировала военная техника.

«На улицах, прилегающих к штабу, выставлены посты военных, много машин полиции, людей в форме. Также рядом со штабом стоит БТР», — говорилось в публикации.

Что известно о конфликте Пригожина и Минобороны

Пригожин не первый раз критикует работу военного ведомства. Например, в ходе боев за Артемовск бизнесмен неоднократно заявлял о «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер» и обещал, что бойцы уйдут из города, так как «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Минобороны эти заявления опровергало.

Перед взятием Артемовска под контроль ВС РФ Пригожин сообщил, что получил обещание о передаче ЧВК необходимого количества боеприпасов и вооружения — столько, сколько «требуется для продолжения дальнейших действий». Тогда Пригожин отмечал роль генерала Суровикина. Вскоре Артемовск перешел под контроль российских войск, и ЧВК «Вагнер» покинула город.

Что сказал Суровикин бойцам ЧВК «Вагнер»

В ночь на 24 июня в Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко было опубликовано обращение генерал-полковника Сергея Суровикина, заместителя командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ):

Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях.

Я обращаюсь к руководству, к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины.

Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время.

Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать — это подчиниться воле и приказу всенародно избранного Президента Российской Федерации, остановить колоны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путём под руководством верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации.

Также к бойцам ЧВК «Вагнер» обратился генерал-лейтенант армии Алексеев.

«Какие бы ни были у вас намерения, это удар в спину стране и президенту — большего удара по имиджу России, вооруженным силам придумать нельзя, такая провокация могла быть сделана только врагами страны», — отметил Алексеев.

Как «мятеж Пригожина» повлиял на ход СВО

Одновременно с обращениями генералов в Telegram-канале Минобороны РФ было опубликовано сообщение об обострении обстановки в зоне СВО. «Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — говорилось в сообщении ведомства.

Как отметили в ведомстве, «военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии».

Путин точно в курсе событий вокруг Пригожина?

После двух часов ночи Дмитрий Песков сообщил, что генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину о попытке организации вооруженного мятежа и возбуждении уголовного дела после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина. Краснов отметил, что для этого имелись все законные основания.

Песков добавил, что силовики в круглосуточном режиме докладывают Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа.

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — подчеркнул представитель Кремля.

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