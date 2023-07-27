Стало известно о встрече Пригожина с делегацией из ЦАР в Петербурге URA.RU: бизнесмен Пригожин встретился с дипломатами из ЦАР на саммите в Петербурге

Фото: twitter.com/Dimitri Sytyi

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин провел переговоры с представителями Центральноафриканской Республики, сообщает Telegram-канал URA.RU, ссылаясь на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Встреча состоялась во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Подробности переговоров неизвестны, однако в Сети распространилось фото, на котором Пригожин запечатлен с дипломатом из ЦАР.

Как утверждает журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале, на встрече обсуждались вопросы размещения ЧВК «Вагнер» в Африке с целью «подавления западной экспансии». Он также заметил, что переговоры прошли на фоне переворота в Нигере. Есть предположения, что после этого вагнеровцев могут пригласить в республику для урегулирования обстановки, написал Осташко.

Ранее стало известно, что Пригожин зарегистрировал новую компанию в Белоруссии, о чем свидетельствуют данные с сайта Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Белоруссии. По информации ведомства, она называется ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Судя по документам, вид деятельности компании — «управление недвижимым имуществом». При этом организация зарегистрирована в деревне Цель в Осиповичском районе, где расположен полевой лагерь переместившихся в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». До этого Пригожин распустил российский медиахолдинг «Патриот».