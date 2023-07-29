Евгений Пригожин похвалил Путина за саммит Россия — Африка

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Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин считает, что саммит Россия — Африка прошел успешно, сообщает телеканал Afrique Media. По словам предпринимателя, президент России Владимир Путин сделал очень важную вещь, организовав встречу с лидерами и представителями африканских стран. Пригожин подчеркнул, что «форум прошел не только эффективно, но и крайне своевременно».

То, что сделал наш президент, — он сделал очень важную вещь, это второй форум, и за время этого форума и, безусловно, на других встречах с большинством африканских лидеров выстроены личные доверительные отношения, для африканцев это крайне важно — доверие с одного слова, — заявил Пригожин.

По его словам, крайне важно, что Россия развивает отношения с африканским континентом, поскольку это регион имеет большое влияние на мир.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ сообщили, что Россия и Южно-Африканская Республика разработали проекты по производству вооружения и военной техники для ЮАР и третьих стран. Стороны уже приступили к строительству сервисного центра для обслуживания вертолетов российского и иностранного производства. В частности, в нем будет осуществляться ремонт вооружения из Анголы и Мозамбика.

Политолог Алексей Мартынов ранее назвал Африку важным партнером России, а континент — одним из самых перспективных направлений развития для РФ. Москва, отметил он, поможет региону в борьбе с неоколониализмом.