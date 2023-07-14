Военный эксперт рассказал, чем займутся вагнеровцы на новом месте Военный эксперт Алесин: бойцы ЧВК «Вагнер» могут обучать сухопутные силы Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Прибывшие из России вагнеровцы могут заняться обучением подразделений территориальной обороны и сухопутных сил Белоруссии, заявил NEWS.ru белорусский военный эксперт Александр Алесин. Он напомнил высказывания президента Александра Лукашенко о том, что белорусские силы специальных операций не хуже «Вагнера».

Судя по всему, бойцов группы «Вагнер» приехало не так много. В Белоруссии речь шла о том, что придет 2–2,5 тысячи. Если посчитать по автобусам, которые шли в замеченной военкорами колонне, если даже в каждом по 50–60 человек, все равно получается, что их меньше, чем ожидалось, — отметил эксперт.

Алесин рассказал, что в Осиповичах еще с советских времен дислоцируются артиллерийские и общевойсковые части, построены казармы. Но останутся ли в этом городе вагнеровцы — пока неизвестно.

Сегодня, 14 июля, стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к подготовке белорусских военнослужащих. Тренировки военных из состава территориальных войск развернулись на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области.

Ранее уже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к обучению своих военных. Президент Александр Лукашенко заявлял, что бойцы с опытом участия в СВО могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных полевых условиях.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, в четверг сообщил, что предлагал вагнеровцам продолжить службу в российской армии. Эта идея обсуждалась на встрече президента с бизнесменом Евгением Пригожиным и вагнеровцами в Кремле 29 июня.