Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к подготовке теробороны Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к подготовке белорусских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны республики. Тренировки солдат из состава территориальных войск развернулись на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области.

Белорусские военные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также участвуют в занятиях по медицинской и инженерной подготовке.

Ранее уже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, предлагал им продолжить служить под руководством командира с позывным Седой, под началом которого вагнеровцы находились последние 16 месяцев. Эта идея обсуждалась на встрече в Кремле 29 июня. По итогам переговоров глава государства напомнил, что с юридической точки зрения ЧВК «Вагнер» не существует, так как в стране нет закона о частных военных компаниях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность рассмотрения вопроса легализации ЧВК, однако сроков не озвучил.