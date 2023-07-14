В Кремле высказались о возможности легализации ЧВК в России Песков допустил легализацию российских ЧВК на законодательном уровне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вопрос легализации на территории России частных военных компаний будет решаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующий механизм вынесут на рассмотрение. При этом сроков такого рассмотрения он не назвал.

По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении, — сказал спикер Кремля.

Ранее по итогам встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» президент РФ Владимир Путин сказал, что с юридической точки зрения этой организации не существует, так как в законодательстве нет механизма, легализующего деятельность частных военных компаний в стране.

Путин также рассказал, что обозначил возможные варианты дальнейшего прохождения службы вагнеровцев. В частности, президент предложил бойцам выполнять боевые задачи под руководством их прежнего командира с позывным Седой. По словам Путина, многим участникам встречи идея понравилась. Они кивали в знак согласия, но предприниматель Евгений Пригожин не заметил этого и заявил, что «ребята не согласны с таким решением».

Сам российский лидер высоко оценил вклад в достижение целей спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер», которые достойно сражались, но были втянуты в события 24 июня.