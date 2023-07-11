Стало известно, чем ЧВК «Вагнер» займется в Белоруссии ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению ВС Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению Вооруженных сил Белоруссии, сообщает минобороны республики в Telegram-канале. По прибытии бойцов частной военной компании распределят на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, они также расскажут об оружии, «какое хорошо работало, какое нет».

По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, однако Альянс внимательно следит за ситуацией.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что опыт вагнеровцев может быть очень полезен для защиты интересов России. По его словам, бойцов частной военной компании «Вагнер» можно в дальнейшем трудоустроить в оборонной сфере.