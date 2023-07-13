Путин рассказал подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» «Коммерсант»: Путин на встрече с ЧВК «Вагнер» даль оценку событиям 24 июня

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Во время встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле президент России Владимир Путин оценил их действия в ходе СВО и при попытке мятежа в конце июня текущего года, а также предложил им варианты дальнейшей службы. Об этом глава государства рассказал корреспонденту газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову. По словам российского лидера, «вагнеровцы» достойно воевали в рамках спецоперации, но в результате оказались втянуты" в события 24 июня.

С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все, — сказал Путин.

Он также рассказал, что во время встречи с бойцами «Вагнера» предложим им несколько вариантов трудоустройства, в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого они находились последние 16 месяцев. По словам Путина, многие участники встречи согласно кивали, но затем предприниматель Евгений Пригожин, «который сидел впереди и не видел этого», выслушав речь президента, заявил, что «ребята не согласны с таким решением».

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 29 июня Владимир Путин в Кремле встречался с руководством ЧВК «Вагнер», Во встрече участвовали 35 человек, в том числе предприниматель Евгений Пригожин. Песков рассказал, что президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.