Пригожин жив? Западные СМИ не верят в гибель бизнесмена

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин значились в списке пассажиров самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение 23 августа в Тверской области. Чтобы точно говорить о смерти предпринимателя, нужно провести экспертизы, в том числе генетическую. Тем не менее западная пресса высказывает мнение, что Пригожин выжил.

Западные СМИ не верят в смерть Евгения Пригожина

Издание «МК» привело несколько «конспирологических» версий иностранных СМИ о том, что Пригожин и Уткин выжили. Авторы Daily Mail призвали не списывать бизнесмена со счетов, поскольку уже был случай, когда его объявляли погибшим в авиакатастрофе. В 2019 году в Конго потерпел крушение Ан-27 — тогда тоже сообщалось, что предприниматель был на борту, но через трое суток оказалось, что он жив.

Журналисты также отметили, что Пригожин серьезно заботился о своей безопасности, и, по слухам, его могло не быть в самолете 23 августа. Издание со ссылкой на источники в окружении бизнесмена сообщило, что он обычно летал на другом самолете.

The New York Times допустило, что в самолете Embraer Legacy мог находиться двойник Пригожина. Это было сделано, по версии газеты, с целью запутать следы передвижений.

Сейчас все эти версии не подтверждены фактами и являются лишь спекуляциями.

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Самолет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Как сообщает Росавиация, среди пассажиров был Евгений Пригожин, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позже ведомство подтвердило гибель бизнесмена.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Правоохранители проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

СК обнаружил «черные ящики» с самолета Пригожина

Следственный комитет России заявил, что в ходе изучения места падения обломков самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, были найдены и изъяты бортовые самописцы. В ведомстве заявили, что сотрудники продолжают детальный осмотр места трагедии. Изымаются предметы и документация, которая имеет значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы.

СК также тщательно проверит все возможные версии крушения самолета Евгения Пригожина, заявила руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко. По ее словам, для установления личностей погибших на борту самолета проводят молекулярно-генетические экспертизы.

Что говорили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для подтверждения смерти Пригожина необходимо провести экспертизы, включая и генетическую. Официальных данных о гибели предпринимателя еще не было, их обнародуют, когда смерть будет установлена, добавил он.

Тело Пригожина опознали?

Источники «Фонтанки» сообщили, что тело Пригожина было опознано среди других трупов трагедии по косвенным признакам. Однако более точно это установит судмедэкспертиза.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», тело Пригожина опознал один из командиров ЧВК «Вагнер». Главной приметой стало отсутствие фаланги пальца. Кроме этого, по росту и татуировкам был опознан командир «вагнеровцев» Дмитрий Уткин. Пока официального подтверждения этой информации нет.

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