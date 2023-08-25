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Гибель Пригожина: какие последние новости на сегодня

Бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин находились на борту гражданского самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Какие сегодня новые данные поступали об авиакатастрофе?

Что Лукашенко сказал о гибели Пригожина

Белорусский лидер заявил, что президент России Владимир Путин не имеет никого отношения к покушению на предпринимателя. По его словам, глава РФ — «расчетливый человек», а крушение самолета Embraer является «слишком грубой, непрофессиональной работой». Однако возможного виновника трагедии Лукашенко назвать не смог.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — отметил президент республики.

Лукашенко также обратил внимание, что не брал на себя ответственность за безопасность Пригожина. По его словам, бизнесмен об этом и не просил. Глава Белоруссии добавил, что ядро «музыкантов» продолжит оставаться на территории республики, сколько бойцам нужно.

Что стало известно о втором самолете Пригожина

Борт Embraer-135, который фигурировал в новостях о крушении джета в Тверской области, не имеет отношения к ЧВК «Вагнер». Такие данные предоставила компания Jetica, эксплуатант самолета. Там заявили, что на борту не было пассажиров. При этом самолет изначально летел в противоположном направлении от джета Пригожина.

«Воздушное судно с регистрационным номером RA-02748 совершало перелет по своему собственному графику», — подчеркнули в Jetica.

Этот бизнес-джет фигурировал в новостях как «второй самолет Пригожина», на котором из Москвы в Петербург якобы летело командование «Вагнера» и где мог быть сам предприниматель.

Пригожин точно погиб?

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что для подтверждения смерти предпринимателя нужно провести экспертизы, в том числе генетическую.

«Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы», — добавил пресс-секретарь президента России.

Правда ли, что в России произведут энергетик «Вагнер»

На фоне катастрофы под Тверью появилась информация о том, что рязанская компания «Вега», занимающаяся продажей безалкогольных напитков, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вагнер». Однако сообщается, из-за неоднозначных ассоциаций бренд может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам. Если же заявка будет одобрена, под этой маркой могут выпускаться энергетики и лимонады.

Чем занимался Пригожин до гибели

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, где написало, что Пригожин незадолго до падения самолета в Тверской области посетил Африку и встречался с президентом ЦАР Фостен-Арканжом Туадерой. По информации журналистов, на следующий день после этого бизнесмен поговорил с представителями Сил быстрого реагирования Судана.

В статье сказано, что делегация прибыла в Банги из суданской провинции Дарфур с «подарком для Евгения Пригожина», который предоставил им ракеты класса «земля-воздух». Предприниматель получил ящики с золотом. Бизнесмен также успел сделать остановку в Мали, затем вылетел в Россию, добавили авторы WSJ.

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