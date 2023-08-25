Лукашенко рассказал об отношении Пригожина к гарантиям безопасности Лукашенко заявил о безразличном отношении Пригожина к гарантиям безопасности

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Александр Лукашенко

Бизнесмен Евгений Пригожин никогда не просил для себя гарантий безопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БЕЛТА, эти вопросы обсуждались с предпринимателем дважды. В первый раз Лукашенко связался с ним во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому, — рассказал Лукашенко белорусским журналистам.

Глава белорусского государства также подчеркнул, что он предупреждал Пригожина об угрозе гибели во время попытки мятежа. Он отнесся к этому предупреждению безразлично, заявив, что он готов погибнуть. По мнению Лукашенко, такая реакция связана с тем, что бизнесмен только вернулся с линии фронта в зоне проведения специальной военной операции.

Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным (командиром ЧВК «Вагнер». — NEWS.ru). Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите», — заявил президент Белоруссии.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. По данным Росавиации, он находился на борту воздушного судна, однако к настоящему моменту его гибель официально не подтверждена. Это обусловлено тем, что тела погибших обгорели в результате падения самолета. В настоящее время их личности устанавливают судмедэксперты. Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе и отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, у которого в жизни были серьезные ошибки.