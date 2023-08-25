Погибли с Пригожиным: крупные планы стюардессы, экипажа и лидеров «Вагнера»

Фото: Соцсети

Рустам Каримов

В частном самолете Embraer Legacy 600, на котором разбился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, находилось 10 человек — семь пассажиров и три члена экипажа. Список пассажиров опубликовала Росавиация.

В экипаж бизнес-джета входили командир и первый пилот Александр Левшин из Воронежа, второй пилот Рустам Каримов из Перми и бортпроводница Кристина Распопова (Ядревская) , которая в последнее время жила в Санкт-Петербурге.

Со слов родственников погибших известно, что командир Левшин много лет работал с Евгением Пригожиным. Второй пилот Рустам Каримов пришел в компанию всего три месяца назад, а 39-летняя стюардесса Кристина Распопова работала по подряду — она активно вела соцсети, часто публиковала фотографии из салона Embraer, а перед трагедией написала, что вылет задерживается.

Среди пассажиров рейса, кроме Евгения Пригожина, числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов. А также четыре предполагаемых телохранителя Пригожина — Александр Тотьмир, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотьмин и Николай Матусеев. По данным МЧС, все, кто были на борту, погибли.

Крупные планы погибших вместе с Пригожиным — в фотогалерее NEWS.ru