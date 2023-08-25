Песков рассказал, когда подтвердят гибель Пригожина Песков: для подтверждения гибели Пригожина нужно провести экспертизы

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Евгений Пригожин

Для подтверждения гибели бизнесмена Евгения Пригожина нужно провести экспертизы, в том числе генетическую, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, официального подтверждения о смерти бизнесмена еще не поступало, его обнародуют, когда гибель установят.

Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы, — сказал Песков.

Песков также назвал ложью заявления Запада о причастности президента России Владимира Путина к гибели Евгений Пригожина. По его словам, нужно основываться на фактах, а их пока немного.

Президент России Владимир Путин накануне выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы в Тверской области, где разбился самолет бизнесмена Евгения Пригожина. По словам главы государства, предприниматель «был человеком сложной судьбы», однако очень талантливым.

Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен катастрофой самолета, пассажиром которого мог быть Пригожин. До этого американский лидер пошутил, что после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» он бы на месте Пригожина «следил за тем, что ест».

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.