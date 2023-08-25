Стала известна принадлежность второго самолета в районе гибели Пригожина РЕН ТВ: второй самолет из новостей о гибели Пригожина не имел к нему отношения

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Бизнес-джет Embraer-135

Второй самолет, который фигурировал в новостях о крушении борта бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области — Embraer-135, не имеет отношения к ЧВК «Вагнер», передает РЕН ТВ. Об этом заявила компания Jetica, эксплуатант бизнес-джета.

В компании заявили, что судно с бортовым номером RA-02748 никогда не было связано с ЧВК, а в момент катастрофы борт летел из Петербурга в Москву без пассажиров на борту. То есть изначально летел в противоположном направлении от самолета Пригожина.

Воздушное судно с регистрационным номером RA-02748 совершало перелет по своему собственному графику, — сказали в Jetica.

Бизнес-джет фигурировал в новостях как второй самолет, на котором из Москвы в Питер летела командование «Вагнера», и который после крушения борта с Пригожиным и командиром ЧВК Дмитрием Уткиным покружил над местом катастрофы, развернулся и полетел обратно в Москву.

О падении самолета предпринимателя Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Воздушное судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. На борту находились 10 человек, все они погибли.

Росавиация опубликовала список пассажиров бизнес-джета, в числе которых значился Евгений Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и ряд бойцов ЧВК.