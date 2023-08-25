В России могут появиться энергетики и газировка под брендом «Вагнер» Рязанская компания «Вега» подала заявку на регистрацию бренда «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рязанская компания «Вега», производящая безалкогольные напитки, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вагнер», пишут «Ведомости». По данным издания, из-за неоднозначных ассоциаций бренд может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам. Если же заявка будет одобрена, под этой маркой могут выпускаться энергетики и лимонады.

Бренд «Вагнер» в России в последнее время ассоциируется с одноименной частной военной компанией (ЧВК), созданной бизнесменом Евгением Пригожиным. В связи с этим такой бренд может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам, что является основанием для отказа в регистрации, — сообщает источник.

По словам представителя компании, выбор названия обусловлен личной симпатией владельца компании Владимира Королёва к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Ранее в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» не существует. Бойцы группы «Вагнер» внесли большой вклад в продвижение российских сил в зоне военной операции, а также во взятии под контроль населенных пунктов Донецкой Народной Республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вклад бойцов не будет забыт. При этом он подчеркнул, что никакой ЧВК в России не существует, и речь идет о группе «Вагнер».