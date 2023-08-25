В Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» не существует Песков заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Бойцы группы «Вагнера» внесли большой вклад в продвижении российских сил в зоне военной операции, а также во взятии под контроль населенных пунктов Донецкой Народной Республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, вклад бойцов не будет забыт. При этом он подчеркнул, что никакой ЧВК в России не существует, и речь идет о группе «Вагнера».

Такой структуры нет ЧВК «Вагнер». Существует группа «Вагнер». Президент говорил, что она внесла большой вклад в ход СВО, и [врио главы ДНР Денис] Пушилин говорил, что она внесла вклад в освобождение районов ДНР. Геройство этих людей не будет забыто, — подчеркнул Песков.

Он отказался говорить о дальнейшей судьбе группы «Вагнера» в России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не удивлен катастрофой самолета, пассажиром которого мог быть бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин. До этого американский лидер пошутил, что после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» он бы на месте Пригожина «следил за тем, что ест».

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон Пригожина. При этом его тело среди останков пассажиров самолета не идентифицировали.