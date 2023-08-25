Адвокат объяснил, почему государство не получит наследство Пригожина Адвокат Багатурия: государство не получит наследство Пригожина

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Евгений Пригожин

Наследство бизнесмена Евгения Пригожина не отойдет в пользу России, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт объяснил, что даже при наличии подобного завещания, прямые наследники — супруга и дети — имеют право оспорить положения документа.

Таких шансов [передать все наследство Пригожина в пользу государства] — ноль, так как у него есть дети, супруга, поэтому тут даже фантазировать не надо. Во-первых, если подобное завещание предположить, то, опять же, учитывая наличие детей и супруги, нельзя исключать, что кто-то из них инвалид или недееспособен. С чего бы вдруг богатый гражданин возьмет и все подарит государству? Если только он не совсем в уме, у него же есть наследники, — подчеркнул Багатурия.

Адвокат Лариса Феттер в разговоре с NEWS.ru ранее заявила, что если погибший бизнесмен Евгений Пригожин и его супруга не оформили брачный договор, то сначала ей выделят супружескую долю наследства — 50% всего имущества. Она подчеркнула, что остальное станет «наследственной массой».

По ее словам, если завещания нет, то наследство распределят по закону: «У Евгения Викторовича Пригожина пятеро наследников первой очереди: мама, супруга и трое детей. Они и будут призваны к наследованию в равных долях — по 1/5 каждому. Каждый из них вправе отказаться от наследования вообще или в пользу другого наследника».

О крушении частного самолета Пригожина Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно вечером 23 августа. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон предпринимателя.