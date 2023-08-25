Адвокат рассказала, кому достанется наследство Пригожина в первую очередь Адвокат Феттер: в первую очередь наследство Пригожина достанется жене и детям

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

Адвокат Лариса Феттер в разговоре с NEWS.ru заявила, что если погибший бизнесмен Евгений Пригожин и его супруга не оформили брачный договор, то сначала ей выделят супружескую долю наследства — 50% всего имущества. Она подчеркнула, что остальное станет «наследственной массой».

Если у погибшего [Пригожина] и его жены не было брачного договора, то сначала должна быть выделена её супружеская доля — 1/2 всего имущества (такой посмертный раздел). После этого, оставшаяся часть имущества формирует наследственную массу. Даже если есть завещание, на обязательную долю в наследстве вправе претендовать пожилая нетрудоспособная мама погибшего, — отметила Феттер.

По ее словам, если завещания нет, то наследство распределят по закону: «Евгения Викторовича Пригожина пятеро наследников первой очереди: мама, супруга и трое детей. Они и будут призваны к наследованию в равных долях — по 1/5 каждому. Каждый из них вправе отказаться от наследования вообще, или в пользу другого наследника».

Они вправе перераспределить имущество между собой по договоренности — чтобы не входить в долевую собственность на объекты, — подытожила Феттер.

О крушении частного самолета Пригожина Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно вечером 23 августа. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон предпринимателя.