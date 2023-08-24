Стало известно о вылете второго самолета Пригожина из Москвы Flightradar: второй самолет Евгения Пригожина вылетел из Москвы в Баку

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Embraer ERJ-135BJ

Второй самолет предпринимателя Евгения Пригожина, предположительно погибшего в результате авиакатастрофы, вылетел из московского аэропорта Внуково в Баку, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. В настоящее время самолет Embraer ERJ-135BJ под номером RA02748 пролетает над территорией Воронежской области. За полетом наблюдают 832 пользователя сервиса. Информации о пассажирах борта не поступало, цель полета также остается неизвестной.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на собственные источники отмечает, что предприниматель часто летал на двух самолетах, используя один из них исключительно для регистрации. Значась пассажиром на одном самолете, он летел на другом параллельным курсом. Борт RA02748 вчера также летел в Санкт-Петербург, однако позже он развернулся и сел в аэропорту Остафьево, расположенном под Москвой.

Второй бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy разбился в Тюменской области 23 августа. Место крушения расположено под селом Куженкино. Представители Росавиации подчеркнули, что сам предприниматель значился в списках пассажиров упавшего самолета. Однако официальной информации о его смерти пока не поступало. На месте катастрофы были обнаружены тела 10 человек, в настоящее время судмедэксперты устанавливают их личности.