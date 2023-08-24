Как разбился самолет Пригожина: главное о гибели идеолога ЧВК «Вагнер»

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

Бизнес-джет Embraer Legacy, принадлежавший связанному с ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился 23 августа. Что известно о крушении самолета, о чем говорят очевидцы и какие вещи криминалисты нашли на месте падения борта?

Что известно о гибели Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился под селом Куженкино. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью.

Росавиация опубликовала список пассажиров, которые были зарегистрированы перед полетом. Среди них значились Евгений Пригожин, его заместитель Валерий Чекалов, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, боец штурмового подразделения Николай Матусеев и предположительно три сотрудника личной охраны бизнесмена: Александр Тотмин, Сергей Пропустин и Евгений Макарян.

Также на борту находились командир судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Обнаруженные на месте падения борта тела 10 человек отправили на судмедэкспертизу. Около тверского морга дежурят правоохранители. Они запрещают журналистам осуществлять видео- и фотосъемку.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

Какие вещи нашли на месте падения самолета Пригожина

На месте крушения продолжают работать криминалисты. Один из фрагментов разбившегося самолета был найден на въезде в поселок Куженкино, в двух километрах от места падения борта.

Полиция оцепила место, где был найден обломок. Там дежурят несколько машин спецслужб. Перекрыт подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.

Также в 3,5 километрах от места крушения был обнаружен элемент фюзеляжа разбившегося борта. Он упал рядом с дачным участком недалеко от въезда в поселок в Куженкино.

По информации СМИ, криминалисты во время осмотра места происшествия нашли телефон Евгения Пригожина.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Как именно падал самолет Пригожина

Очевидец крушения Embraer Legacy в Тверской области рассказал, что сначала местные жители обнаружили хвостовую часть самолета. По его словам, следов от ракет на месте видно не было.

«Друг позвонил, говорит: „Был взрыв, сбили беспилотник“. Ну вышел, смотрю — с той стороны горит. Потом вот соседи ходят, сюда приходим, а здесь хвостовая часть лежит, за этим домом. Подошли, посмотрели, прочитали, что пассажирский самолет», — сообщил мужчина.

Другой очевидец катастрофы рассказал, что перед падением борта слышал хлопки одинаковой громкости, они произошли с интервалом в 3–5 секунд.

«Над нашим домом прямо. Два хлопка вверху. Ну там непонятно, два каких-то облака образовалось. И как-то он пошел-пошел от нашего дома. Крыло полетело вон там. Второй непонятно куда полетел. Народ всполошился маленько, все-таки что-то как-то неприятно. Сперва говорили, что военный самолет, потом — пассажирский. Поехал туда, посмотрел издалека, не пускали», — сказал он.

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Что будет с ЧВК «Вагнер» после смерти Пригожина

В ЧВК «Вагнер» существует давно разработанный механизм действий на случай гибели бизнесмена Евгения Пригожина или командира группы Дмитрия Уткина, сообщает Readovka.

«Если гибель бизнесмена или командира „Группы Вагнера“ подтвердится, то алгоритм будет запущен незамедлительно», — сообщил источник издания.

Руководитель ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын считает, что в случае смерти Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» распадется.

«Пригожин, как бы его ни оценивали, был „сердцем“, механизмом, который заставлял двигаться эту структуру вперед, он вдохновлял ее. Если структура потеряла лидера, то, соответственно перестанет существовать именно в прежнем составе», — заявил он.

Криницын также придерживается версии, что у частной военной компании был план на подобный случай и в скором времени стоит ожидать «информационную бомбу».

«В согласованном ранее плане „Вагнера“ на случай гибели Пригожина может содержаться обличительная информация о коррупционных преступлениях некоторых российских чиновников. Наверняка, Пригожин вел некие досье на людей, с кем он работал. План заключается не в том, чтобы начать какую-то антиправительственную деятельность, а чтобы разоблачить коррупционеров», — отметил руководитель ЧВК «РСБ-Групп».

У здания бывшего офиса «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге в ночь на 24 августа развернули баннер с надписью «ЧВК Вагнер. Мы вместе». В самом здании зажглись только те окна, которые образовали форму креста. Полиция не препятствовала собранию людей, но проверяла у них документы.

Второй стихийный мемориал в городе появился около кафе «Патриот», которое связывают с Евгением Пригожиным. Горожане несут цветы, нашивки и лампадки.

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Кто может быть виновен в гибели Пригожина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что личного пилота предпринимателя Евгения Пригожина заподозрили в подрыве самолета. Авторы публикации отмечают, что речь идет о бывшем учредителе «МНТ Аэро» Артеме Степанове. Предполагается, что в настоящее время он находится на Камчатке. Родной брат подозреваемого же утверждает, что он сейчас в походе без связи. Следственный комитет РФ и другие официальные ведомства пока не прокомментировали эту информацию.

Политолог Сергей Марков заявил, что российские чиновники не причастны к ЧП.

«При этом версия о том, что инцидент мог бы быть местью кого-то из российских чиновников, в частности, или генералов, крайне маловероятна», — отметил эксперт.

Уголовное дело будет вести следователь Главного управления СК РФ по особо важным делам Иван Сибул.

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