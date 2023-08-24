Глава ЧВК предрек распад «Вагнера» после гибели Пригожина Глава ЧВК «РСБ-Групп» Криницын: «Вагнер» распадется без Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК «Вагнер», приведет к распаду компании, заявил NEWS.ru руководитель ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын. По его словам, ЧВК разобьется на маленькие группы, которые войдут в какие-то другие силовые структуры. Он подчеркнул, что у бойцов «Вагнера» для этого есть бесценный опыт.

Пригожин, как бы его ни оценивали, был «сердцем», механизмом, который заставлял двигаться эту структуру вперед, он вдохновлял ее. Если структура потеряла лидера, то, соответственно перестанет существовать именно в прежнем составе, — заявил Криницын.

Он также предположил, что в ближайшее время стоит ожидать «информационную бомбу», которая может быть частью подготовленного заранее плана в случае гибели Пригожина.

В согласованном ранее плане «Вагнера» на случай гибели Пригожина может содержаться обличительная информация о коррупционных преступлениях некоторых российских чиновников. Наверняка, Пригожин вел некие досье на людей, с кем он работал. План заключается не в том, чтобы начать какую-то антиправительственную деятельность, а чтобы разоблачить коррупционеров, — предположил Криницын.

По его мнению, разоблачение политиков может разочаровать российских военных, которые отдают свою жизнь, выполняя, по их мнению, святые задачи — денацификация и демилитаризация Украины.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.