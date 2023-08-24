Хвост оторвало в воздухе: фото обломков джета, в котором разбился Пригожин

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года

Вечером 23 августа стало известно о крушении в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино самолета Embraer Legacy, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. В нем присутствуют имена Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткин и еще восьми человек, включая трех членов экипажа. По данным экстренных служб, все 10 человек на борту погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

По данным Mash, одна из версий крушения — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы.

Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета найден на въезде в поселок Куженкино — примерно в двух километрах от места авиакатастрофы. По данным SHOT, хвост бизнес-джета обнаружили в 3,5 километрах от основных обломков — судя по всему, он оторвался в воздухе. Полиция оцепила место крушения, рядом с ним дежурят несколько машин спецслужб. Полицейские останавливают проезжающие мимо автомобили, у водителей интересуются целью поездки.

Как выглядит место катастрофы — в фотогалерее NEWS.ru